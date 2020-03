Affrontements à Ngéniène : 5 blessés et 12 individus dont l’Imam du village arrêtés

La commune de Ngéniène, un village situé dans le département de Mbour, à l'ouest du pays, a été transformée lundi en un champ de bataille. Des affrontements qui ont eu lieu entre les populations et les forces de l’ordre, ont fait cinq (5) blessés et provoqué douze (12) arrestations dont l’Imam du village de Balabougou et le président du Foirail.



Ces habitants de ladite commune s'opposent au démarrage des travaux du projet agricole dénommé "Produmel" qui doit être érigé dans leur zone de pâturage qui s'étend sur 100 hectares.



Les manifestants et les forces de l’ordre se sont échangés des jets de pierres et des grenades lacrymogènes. Ce litige, opposant les autorités et les populations, date de 2015, selon nos informations.