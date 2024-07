Affrontements entre commerçants et agents de la maire : plusieurs blessés dont un grave enregistrés du coté de la municipalité (Alioune ndoye)

Les déguerpissements au marché Sandaga continuent de faire des victimes, avec des affrontements qui ont causé des blessures graves. "J'ai des agents blessés gravement, la plus grave c'est une dame à qui, on a asséné un coup de brique et arraché ses boucles d'oreilles. C'est pour cela que j'ai dit hier lors de ma conférence de presse que c'est inacceptable," a déploré le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, invité de l'émission Infos Matin sur la TFM.



Le maire a également souligné les problèmes de circulation au Plateau, où 30 % des voiries sont inaccessibles. "Les voitures ne passent plus là-bas en plein centre-ville, ce qui n'est pas sans conséquence," a-t-il confié. M. Ndoye a mentionné qu'une solution est déjà en cours avec le plan de construction d'un centre commercial pour les commerçants.



Concernant le marché Petersen et la construction du Bus Rapid Transit (BRT), Alioune Ndoye a affirmé que "la Banque mondiale avait recensé tous les commerçants impactés et les a indemnisés. Certains avaient refusé d'aller se recaser dans le centre commercial construit par Khalifa Sall à l'époque. Aujourd'hui, la CETUD a acheté des places pour eux dans le centre commercial."



Il a également évoqué le financement du marché Sandaga, estimé à 9 milliards de francs CFA, à prendre sur le budget de la collectivité territoriale comprenant 14 quartiers.



Pour rappel, les agents municipaux se sont rendus au rond-point Sandaga pour continuer les déguerpissements, mais ont été accueillis par des marchands refusant de quitter les lieux. Des échanges de projectiles ont suivi, obligeant les forces de l'ordre à utiliser des grenades lacrymogènes pour disperser la foule.