Afghanistan: Emmanuel Macron présidera lundi un Conseil de défense et s'exprimera à 20 heures

Emmanuel Macron s’exprimera lundi à 20 heures à propos de la situation en Afghanistan, a indiqué dimanche soir l’Elysée, alors que le président Ashraf Ghani a fui le pays, laissant de fait le pouvoir aux talibans qui ont atteint Kaboul.



Un Conseil de défense relatif à la situation en Afghanistan se tiendra également ce lundi, à 12 heures en visioconférence, a indiqué dimanche l’Elysée.



« Assurer la sécurité des Français »

La France met actuellement « tout en œuvre pour assurer la sécurité des Français » encore en Afghanistan, et Emmanuel Macron « suit heure par heure la dégradation très préoccupante de la situation », avait déjà expliqué la présidence française, alors que les talibans sont aux portes de Kaboul.



Dimanche, la France a annoncé le déploiement de renforts militaires aux Emirats arabes unis pour faciliter l’évacuation de ses ressortissants, dont l’Elysée a fait de leur sécurité une « priorité absolue ». « Le ministère des Armées va déployer dans les prochaines heures des renforts militaires et des moyens aériens aux Émirats arabes unis, pour que de premières évacuations vers Abou Dabi puissent commencer », a indiqué le quai d’Orsay, ajoutant avoir également « décidé de relocaliser l’ambassade sur le site de l’aéroport de Kaboul (…) pour procéder notamment à l’évacuation de l’ensemble de nos compatriotes qui se trouveraient encore dans le pays ».



Les autorités françaises assurent être « en contact avec les Français qui se sont signalés » et rappellent que ces « opérations d’évacuation méthodique de nos ressortissants sont en cours depuis des semaines ». Les Français présents en Afghanistan avaient été invités dès le mois d’avril à quitter le pays et un vol spécial avait été affrété par les autorités françaises le 16 juillet. L’Elysée a pour sa part souligné que la « priorité immédiate et absolue dans les prochaines heures (était) la sécurité des Français ainsi que des personnels sur place, français et afghans ».



Protéger les Afghans qui ont travaillé pour l’armée française

Paris fait valoir que la France est « l’un des rares pays » à avoir maintenu sur le terrain « les capacités de protéger les Afghans qui ont travaillé pour l’armée française, ainsi que des journalistes, des militants des droits de l’Homme, des artistes et personnalités afghanes particulièrement menacées » et a réitéré sa volonté de « continuer de mettre en protection les personnalités de la société civile afghane menacées pour leur engagement ». « Tout est mis en œuvre actuellement pour maintenir, autant que possible, une capacité de délivrance des visas depuis l’aéroport de Kaboul », a assuré le quai d’Orsay.



Selon les autorités françaises, 625 Afghans employés dans les structures françaises présentes en Afghanistan et leur famille ont été accueillis depuis mai. La France, qui a eu recours ces dernières années à des civils recrutés localement pour aider son personnel sur place, en particulier des interprètes, avait déjà organisé l’accueil de 550 personnes avec leur famille entre 2013 et 2015 et de 800 en 2018 et 2019, précise l’Elysée.



A l’instar d’autres pays européens, la France a depuis juillet suspendu les expulsions de migrants afghans déboutés de leur demande d’asile.



La France a été présente militairement en Afghanistan de 2001 à 2014 et a compté jusqu’à près de 4.000 soldats dans ce pays au plus fort de l’engagement de l’Otan, accusant 89 morts et 700 blessés.