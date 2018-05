Afghanistan: explosion d'une camionnette piégée à Kandahar, des civils tués

La camionnette était garée près d'un arrêt de bus lorsque des policiers l'ont repérée. Toute la journée les forces de l'ordre étaient à la recherche d'un véhicule piégé au sujet duquel ils détenaient certaines informations. Alors que des policiers tentent de désamorcer la camionnette, celle-ci explose. Quelques minutes plus tard, les forces de police découvrent à quelques pas, un gros conteneur rempli d'explosifs, de lance-roquettes, de vestes-suicide et de munitions.



Selon les autorités provinciales de Kandahar, cet arsenal devait servir à perpétrer un plus gros attentat certainement vers la fin du ramadan lorsque la population se prépare aux festivités de l'Aïd. Le mois du jeûne observé par les musulmans a commencé il y a 5 jours et a déjà été terni par un attentat meurtrier revendiqué par le groupe Etat islamique dans l'est du pays, à Jalalabad. Huit personnes ont été tuées, 45 autres blessées. Elles assistaient à un match de cricket lorsque trois engins explosifs ont été déclenchés.



Les talibans ont mis en garde la population, prévenant qu'ils allaient à nouveau frapper des sites militaires dans le pays, appelant les civils à s'en tenir éloignés. Les insurgés multiplient les attaques contre les cibles gouvernementales à travers le pays depuis l'annonce de la traditionnelle offensive de printemps qui marque la reprise des combats.