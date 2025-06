Guerre Iran-Israël : le Sénégal rapatrie ses ressortissants vers la Turquie

Face à la guerre entre l’Iran et Israël, les autorités sénégalaises ont procédé au rapatriement de leurs ressortissants établis en Iran. La ministre des Affaires étrangères, Yassine Fall, a confirmé que les Sénégalais concernés ont été évacués vers la Turquie dans le cadre d’une opération organisée et coordonnée par les autorités compétentes.



« Le Sénégal est le deuxième pays africain à avoir mis en place un mécanisme de rapatriement. Nous avons déjà identifié tous les Sénégalais qui veulent rentrer au pays dont la situation est assez grave et intense par rapport aux frappes aériennes sur l’Iran », a déclaré la cheffe de la diplomatie sénégalaise sur la RFM, en marge du sommet de la CEDEAO qui s’est tenu à Abuja.



« D'abord, les personnels diplomatiques ont été rapatriés avec des Sénégalais qui étaient prêts et comme le ciel iranien est fermé, ils ont été rapatriés par la route jusqu'en Turquie. Hier, un groupe est déjà arrivé en Turquie, pris en charge par notre ambassadeur en Turquie », a-t-elle ajouté.



D’après Yassine Fall, un groupe est déjà arrivé en Turquie, qui a été pris en charge par l’Ambassadeur du Sénégal. « Nos ambassadeurs ont travaillé de façon collégiale et solidaire pour faire en sorte que tous les Sénégalais qui veulent rentrer puissent passer par la Turquie », a-t-elle confié, soulignant que le Sénégal travaille également pour organiser un vol pour le deuxième groupe.