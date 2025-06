Somalie: au moins sept soldats ougandais tués lors de combats avec les shebabs

Au moins sept soldats ougandais ont été tués dans des combats en Somalie contre les islamistes radicaux shebab, a annoncé le 22 juin 2025 un porte-parole de l'armée ougandaise. Ces soldats faisaient partie de la Mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie (Aussom), chargée de combattre les shebabs, liés à l'organisation jihadiste al-Qaïda.



En Somalie, au moins sept soldats ougandais ont été tués le week-end dernier lors de combats avec les shebabs, ces combattants islamistes radicaux.



Ces soldats faisaient partie de la mission de soutien et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie, chargée de lutter contre cette organisation liée à al-Qaïda. Selon un porte-parole de l’armée ougandaise, ils ont péri durant un siège qui a duré trois jours pour reprendre le contrôle d’une zone occupée par les shebabs.



« Tempête silencieuse »

Une opération, nommée « Tempête silencieuse », pour reprendre plus précisément le contrôle d’une localité qualifiée de stratégique, dans la région du Bas-Shabelle. Une localité située à environ 200 kilomètres au nord de la capitale, Mogadiscio, et occupée par les shebabs. Localité qui, selon l’armée ougandaise, était utilisée comme base arrière pour des attaques sur la capitale. Toujours selon l’armée ougandaise, à l’issue de cette bataille, la ville a été reprise, une trentaine de combattants shebabs ont été tués et des armes ont été saisies. Il s’agissait d’une opération conjointe entre l’Union africaine et l’armée somalienne.



Pour rappel, la mission de l’UA, l’Aussom, qui dispose de plus de 11 000 hommes dans le pays, est déployée en soutien de l'armée somalienne. Le pays est en proie à une guerre civile depuis plus de vingt ans qui oppose le gouvernement fédéral aux islamistes.



Cette opération intervient alors que la Somalie fait face, depuis plusieurs mois, à une résurgence des attentats commis par ces mêmes combattants islamistes. En mars, ils ont notamment revendiqué l'explosion d'une bombe qui a raté de peu le cortège présidentiel à Mogadiscio. Début avril, ils ont également tiré plusieurs obus près de l'aéroport de la capitale.