Afghanistan: l'ex-président Ashraf Ghani et sa famille accueillis aux Émirats arabes unis

Trois jours après leur prise de la capitale, Kaboul, les talibans ont promis d’œuvrer à la réconciliation en Afghanistan, disant avoir pardonné à leurs adversaires et vouloir protéger les droits des femmes en accord avec la loi islamique. En pleine évacuation de ressortissants et des partenaires locaux à partir de l’aéroport de la capitale, mercredi, plusieurs pays occidentaux attendent de voir « les actes » des talibans avant de se positionner quant au nouveau pouvoir.



Le président afghan, Ashraf Ghani, et sa famille aux Emirats arabes unis

Les Emirats arabes unis ont annoncé, mercredi, avoir accueilli l’ex-président afghan, Ashraf Ghani, et sa famille, après sa fuite du pays tombé aux mains des talibans. Les Emirats « ont accueilli le président afghan, Ashraf Ghani, et sa famille, pour des considérations humanitaires », a annoncé l’agence de presse officielle WAM, citant le ministère des affaires étrangères. Aucune information sur le lieu de résidence de M. Ghani n’avait été communiquée depuis dimanche.



M. Ghani avait alors déclaré avoir fui son pays pour éviter un « bain de sang », reconnaissant que « les talibans ont gagné ». L’ex-président, qui n’a pas précisé où il était parti, s’est déclaré convaincu que « d’innombrables patriotes auraient été tués et que Kaboul aurait été détruite » s’il était resté en Afghanistan. « Les talibans ont gagné avec le jugement de leurs glaives et de leurs fusils et sont à présent responsables de l’honneur, de la possession et de l’autopréservation de leur pays », a-t-il ajouté dans un message sur Facebook.



Un mort dans une manifestation à Jalalabad

Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées, mercredi, lors d’une manifestation de protestation à la prise de pouvoir par les talibans dans la ville de Jalalabad, capitale de la province du Nangarhar, à l’est de Kaboul. C’est l’une des premières oppositions publiques rencontrées dans la rue par les talibans depuis leur prise de contrôle sur le pouvoir central, dimanche.