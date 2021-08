Afghanistan: la Norvège ferme temporairement son ambassade à Kaboul

Le ministère norvégien des Affaires étrangères a annoncé ce vendredi la fermeture temporaire de l'ambassade de Norvège à Kaboul et l'évacuation de tous les employés de l'ambassade, en raison de la situation sécuritaire sur place.



«Cela s'applique également aux Afghans employés localement et ayant de la famille proche en Norvège et qui le souhaitent», a déclaré Ine Eriksen Søreide, ministre des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse.