Afghanistan : les talibans prennent le contrôle de la ville de Mazar-i-Sharif

Selon des habitants joints par l'AFP, les talibans auraient pris Mazar-i-Sharif, la dernière grande ville du nord de l'Afghanistan encore sous contrôle gouvernemental. Les forces afghanes n'auraient pas opposé de résistance et auraient quitté la ville. Sans faire d'allusion aux conquêtes récentes des talibans, le président Ashraf Ghani a promis ce samedi 14 août de remobiliser ses troupes. «La remobilisation de nos forces de sécurité et de défense est notre priorité numéro un et d'importantes mesures sont prises à cet effet, a-t-il précisé.» La situation militaire est néanmoins critiques. les talibans ont pris le contrôle de pratiquement toutes les régions et grandes villes du Nord, de l'Ouest et du Sud, et sont désormais non loin de la capitale, Kaboul.