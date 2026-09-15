Africa Eco Race 2027 : Le compte à rebours est lancé vers le mythique Lac Rose

L'organisateur de l'Africa Eco Race a dévoilé le tracé officiel de la 18e édition de ce rallye mythique, qui s'élancera de Tanger le 24 janvier 2027. Traversant le Maroc et la Mauritanie, la course mettra à rude épreuve les concurrents à travers « de grands espaces, de la navigation, du sable et des étapes où l’endurance fera toute la différence ».





Après une première semaine exigeante dans les dunes mauritaniennes, le rallye plongera au Sénégal pour offrir un décor radicalement différent. Les pilotes devront dompter la savane et ses baobabs avant de disputer « La Plage, l’ultime spéciale de l’aventure », une séquence finale spectaculaire qui ne comptera plus pour le classement général.





À leur arrivée au Sénégal, les concurrents évoluent dans un décor radicalement différent des étapes précédentes, au cœur de la savane , au milieu des baobabs, lors d’une spéciale de caractère.





Avant de rejoindre la ligne d’arrivée, les participants disputent l’épreuve de « La Plage », qui constitue la toute dernière séquence de l’aventure. Cette dernière spéciale sur la plage ne compte plus pour le classement général de la course.





Le rallye s’achève en apothéose au mythique Lac Rose, qui accueille le podium final et vient conclure l’épreuve dans un décor devenu indissociable de l’Africa Eco Race pour marquer la fin de cette 18e édition.

