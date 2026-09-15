Année scolaire 2026-2027 : le SELS brandit la menace de perturbations

Le Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS) hausse le ton et menace de perturber l’année scolaire 2026-2027. Le syndicat dénonce l’immobilisme du gouvernement et l’absence, selon lui, d’avancées dans la mise en œuvre du protocole d’accord signé en avril dernier avec les organisations syndicales d’enseignants.



Le SELS a pris l’opinion publique à témoin sur d’éventuelles perturbations de l’année scolaire, dont il entend imputer la responsabilité aux autorités gouvernementales. Pour le syndicat, le non-respect des engagements pris par l’État pourrait déboucher sur un nouveau bras de fer dans le secteur de l’éducation.



Cette position a été arrêtée à l’issue de plusieurs réunions des instances du syndicat. Le bureau national s’est réuni le 10 septembre, le Conseil d’administration le 11 et le Conseil syndical le 12 septembre. À l’issue de ces rencontres, les différentes instances ont, selon le SELS, fait « le constat amer de l’immobilisme » et du non-respect des accords conclus avec le gouvernement.



Parmi les principaux points de désaccord figure la question de la retraite des enseignants décisionnaires. Selon le protocole d’accord, le gouvernement devait reprendre, au mois d’août 2026, les négociations avec les syndicats sur l’âge de départ à la retraite ainsi que sur l’augmentation des pensions.



Or, au 14 septembre, le SELS affirme n’avoir reçu aucune convocation ni information concernant la reprise de ces discussions. « Nous exigeons simplement que d’ici là, nous recevions une convocation et qu’ensemble, nous nous penchions sur la problématique des enseignants », a déclaré Hamidou Diédhiou, secrétaire général du SELS, sur les ondes d’iRadio.



Pour le responsable syndical, ces revendications visent notamment à restaurer la dignité des enseignants et à réhabiliter leur place dans le système éducatif sénégalais. « Il faut que la place de l’enseignant soit une fois encore réhabilitée et que l’école sénégalaise puisse en tirer le maximum de profit », a-t-il ajouté.



Le SELS attend désormais des actes concrets du gouvernement. À défaut d’avancées sur les engagements pris, le syndicat laisse planer la menace d’actions susceptibles de perturber le déroulement de l’année scolaire 2026-2027.