Drame à Diourbel : Un homme se donne la mort après avoir tenté de tuer sa femme

Un homme de 29 ans, identifié comme Adama Mboup, alias « Youssou Tapissier », a été retrouvé mort pendu le lundi 14 septembre 2026, vers 4 heures du matin, au sous-quartier Sessène, dans la commune de Diourbel. Quelques instants auparavant, il avait violemment agressé son épouse, Amy Collé Sène, âgée de 20 ans, dans leur domicile où ils vivaient avec leur enfant.





D’après L’Observateur, Adama Mboup s'est jeté sur sa femme alors qu’elle était au lit. L’agression a débuté par des insultes et des coups. Amy Collé Sène, qui a subi de multiples blessures, est parvenue à s’échapper. Elle a ensuite été admise aux urgences de l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel, où elle a pu livrer sa version des faits aux policiers.





Quelques instants après l’agression, Adama Mboup a été retrouvé pendu dans une maison voisine de celle de ses parents. Les sapeurs-pompiers, alertés par les riverains, ont transporté sa dépouille à la morgue de l’hôpital régional Heinrich Lübke. Un proche du défunt, ayant requis l’anonymat, a toutefois affirmé que le couple ne connaissait, à sa connaissance, aucun problème particulier susceptible d’expliquer un tel drame.





Une enquête a été ouverte par le commissariat central de Diourbel afin d’éclaircir les circonstances exactes de cette affaire. Le corps de la victime sera acheminé ce mardi 15 septembre à l’hôpital Idrissa Pouye de Dakar pour une autopsie, sur instruction du procureur de la République de Diourbel.

