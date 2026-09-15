Après son limogeage de la CDC, Fadilou Keïta annonce : « Je vous donne rendez-vous après ma passation de service »

C'est désormais officiel : l'aventure de Fadilou Keïta à la tête de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) a pris fin. Arrivé à la direction générale de l'institution le 24 avril 2024, le membre du cabinet du président de Pastef a lui-même annoncé son éviction ce lundi à travers une publication sur le réseau social Facebook.





Selon les déclarations de l'intéressé, il a reçu la notification « ce matin d’un texte antidaté » signé le 10 septembre 2026, actant la fin de ses fonctions et confiant l'intérim de la direction au secrétaire général de la structure. Dans son message, M. Keïta « rend grâce à Dieu » et réaffirme sa « soumission au Décret divin », adoptant un ton plus mesuré que ces derniers mois.





Partant « sans aucun regret et avec le sentiment du devoir accompli », l'ancien directeur général a tenu à saluer la collaboration des membres de la Commission de surveillance, des dirigeants de filiales, des partenaires et du personnel du Groupe CDC. Il a conclu en écrivant : « Je vous donne rendez-vous après ma passation de service, Insha Allah ».

