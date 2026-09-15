Louga : quatre morts et sept blessés graves dans un accident de minicar

Un grave accident de la circulation s’est produit dans la nuit de lundi à mardi, vers 5 heures du matin, à hauteur de Ndam Spia, à la sortie de Louga. Un minicar de type « Cheikhou Chérifou » (de marque Toyota Hiace), assurant la liaison Thiamène Cadior–Dakar, a dérapé avant de se renverser.





Le véhicule transportait de nombreux passagers au moment du drame. Selon une source sécuritaire, certains d’entre eux ont perdu la vie alors qu’ils tentaient de s’extraire du véhicule après le retournement.





Le bilan provisoire fait état de quatre morts et de sept blessés graves. Rapidement alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux pour secourir les blessés et évacuer les corps sans vie.





Toutes les victimes ont été acheminées vers l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga.

