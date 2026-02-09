Agriculture à Sédhiou : plus de 11 000 producteurs formés aux nouvelles technologies par le projet AVENIR

Réunis ce lundi à Sédhiou, les acteurs du projet AVENIR (Adaptation et Valorisation de l’Entrepreneuriat en faveur d’une Innovation Rurale) ont présenté un bilan élogieux après sept années d’intervention. Entre résilience climatique et autonomisation des femmes, le projet s'apprête à passer le relais aux organisations locales. Plus de 11 000 producteurs ont été formés aux nouvelles technologies par le projet.



Lancé en 2019, le projet AVENIR arrive au terme de ses activités de terrain en ce mois de mars 2026. Malgré les perturbations liées à la pandémie de Covid-19, les chiffres témoignent de l'ampleur de l'initiative : 11 500 bénéficiaires directs et plus de 35 000 bénéficiaires indirects ont été touchés à travers la région.



​« Nous avons formé les producteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du semis à la récolte, que ce soit pour le riz, le baobab ou le piment », a précisé Latyr Diouf, chercheur à l’Alliance de biodiversité internationale (CIAT).



De Tanaf à Bounkiling, les parcelles de démonstration sont devenues les symboles d'une agriculture qui se modernise. Le succès du projet repose sur deux piliers techniques majeurs, l’Agriculture Intelligente face au Climat (AIC). Focus sur la fertilité des sols et une gestion optimisée de l’eau. ​Le Système d’Information Climatique (SIC), un outil crucial permettant aux agriculteurs d'anticiper les précipitations et de planifier leurs récoltes avec précision.



​Pour le Gouverneur adjoint de Sédhiou, Ba Ousmane Danfakha, l'enjeu dépasse la simple technique : « C’est une amélioration de la production et de la société. Le projet est solide car il répond aux besoins réels des familles et adapte nos périmètres aux changements climatiques ».



​L'un des points forts soulignés lors de cette rencontre est l'allègement de la pénibilité du travail, notamment pour les femmes. En facilitant l'accès à l'eau et aux technologies d'irrigation, le projet a transformé le quotidien de celles qui, autrefois, puisaient l'eau manuellement.



​Le Gouverneur adjoint a cependant insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts : « Il faut que les communautés locales de gestion de l'eau, les jeunes et les femmes aient un accès accru aux financements et aux partenariats locaux. L'avenir réside désormais dans la transformation et la montée en gamme de nos produits locaux».



​Si les activités officielles du projet se clôturent, la durabilité semble assurée. Le relais est désormais entre les mains des Organisations Locales de Producteurs (OLP). Ces partenaires clés, présents dans chaque département, auront pour mission de maintenir les acquis et de continuer à diffuser les innovations qui ont fait le succès d'AVENIR.