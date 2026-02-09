Lutte simple: Serigne Ndiaye 2 remporte le grand gala et empoche six millions FCFA

Le grand gala de lutte simple avec une mise de 20 millions FCFA a eu lieu le 08 février 2026 à l'Arène nationale (banlieue dakaroise). Le lutteur de l'écurie Fass (Dakar), Serigne Ndiaye 2, a remporté le concours, gagnant ainsi la somme de six millions de FCFA.



Serigne Ndiaye 2 a ravi la vedette aux 62 lutteurs de la catégorie des poids lourds, en battant en finale le lutteur Georges Poite. Ce dernier s'est retrouvé avec la somme de quatre millions de FCFA.



Dans la catégorie des mi-lourds, le lutteur de Bargny (30 km), Seny Sembène, a battu en finale El Hadji Diaw, décrochant la cagnotte de trois millions de FCFA.



Dans la catégorie des poids légers, le lutteur Modou Gning est sorti vainqueur de son combat contre Assane Diouf en finale, selon l’APS.