Afrique du Sud: HRW recommande une décriminalisation de la prostitution

La plupart des travailleuses du sexe en Afrique du Sud sont « des femmes noires pauvres », qui ont du mal à accéder à la prévention et aux traitements du fait d'une législation trop sévère.



« La criminalisation rend la vie encore plus difficile pour des femmes particulièrement vulnérables, nous explique Skye Wheeler, l'un des auteurs de ce rapport.



Cela augmente les violences faites aux femmes, et rend ce travail encore plus dur et dangereux qu'il ne l'est déjà. Cela les empêche également d'accéder aux soins médicaux. L'Afrique du Sud a le taux d'infection au VIH le plus élévé du monde. La décriminalisation est la clé pour protéger les travailleuses du sexe.



C'est seulement quand ces travailleuses ont accès aux soins, ne sont pas stigmatisées ou peuvent par exemple avoir accès aux préservatifs que leur santé s'améliore. Si on traite une partie de la population comme des criminels ou qu'on les marginalise encore plus, on réduit les chances de vaincre une pandémie comme le VIH/SIDA ».