Afrique du Sud: «Sept Mozambicains sont morts, dont cinq des conséquences directes d'agressions xénophobes», affirme Maputo

Selon des informations rapportées par nos confrères de RFI, les autorités de Maputo ont affirmé que cinq ressortissants du Mozambique ont été tués, victimes de violences xénophobes en Afrique du Sud durant le week-end passé.
Environ 800 Mozambicains ont été également pris à partie dans les violences qui ont éclaté dans la ville de Mossel Bay (sud) le 29 mai 2026, selon ce communiqué diffusé le 1er juin, qui précise que «sept Mozambicains sont morts, dont cinq des conséquences directes des agressions xénophobes et deux des suites d'un accident de la route alors qu'ils regagnaient le Mozambique en voiture».
Environ 800 Mozambicains ont été également pris à partie dans les violences qui ont éclaté dans la ville de Mossel Bay (sud) le 29 mai 2026, selon ce communiqué diffusé le 1er juin, qui précise que «sept Mozambicains sont morts, dont cinq des conséquences directes des agressions xénophobes et deux des suites d'un accident de la route alors qu'ils regagnaient le Mozambique en voiture».
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