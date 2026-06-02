Gouvernement Al Amine Lo : Le Grand dépeçage de la Coalition APTE et la stratégie de division

La composition du nouveau gouvernement du Président Bassirou Diomaye Faye, dévoilée en ce début de juin 2026, révèle une stratégie politique d'une redoutable précision. Au-delà des annonces protocolaires, cette formation gouvernementale semble orchestrer un double mouvement :

l'émiettement méthodique de la coalition APTE d'Ousmane Sonko et une absorption significative des cadres de PASTEF. Une approche qui, si elle vise à consolider le pouvoir présidentiel à court terme, pourrait engendrer des tensions durables au sein de la mouvance patriotique.



L'APTE saignée à blanc : une cooptation stratégique



Le premier signal fort de cette recomposition est l'intégration de quatre figures de premier plan issues de la coalition APTE (Alliance Patriotique pour le Travail et l'Éthique), la plateforme politique bâtie et animée par Ousmane Sonko. Il s'agit de M. Boubacar Camara, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ; M. Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement ; M. Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l’Éducation nationale ; et M. Dethié Fall, ministre des Infrastructures. Ces nominations ne sont pas anodines.



En les nommant, le Président Faye ne leur offre pas seulement des portefeuilles ministériels ; il les détache de leur base coalitionnaire. Ces responsables, en acceptant leurs postes, rompent de facto le lien qui les unissait à la dynamique APTE et se placent désormais sous l'autorité directe du Chef de l'État. Ousmane Sonko, dont la coalition constituait un levier d'influence politique majeur en dehors de l'exécutif, se voit ainsi privé de ses figures de proue sans qu'un affrontement direct n'ait été nécessaire. Cette manœuvre s'apparente à une application moderne du principe du "divide et impera" : neutraliser une opposition en la cooptant.



PASTEF phagocyté : le parti transformé en réservoir de loyaux serviteurs



Si l'opération concernant l'APTE est chirurgicale, le traitement réservé à PASTEF est d'une toute autre ampleur. Pas moins de treize ministres issus du parti fondé par Ousmane Sonko ont été nommés au sein de ce gouvernement. De M. Yankoba Diémé aux Forces armées à M. Cheikh Oumar Ba à l’Agriculture, en passant par M. Ibrahima Sy à la Santé et M. Samba Diouf aux Télécommunications, PASTEF irrigue désormais l'ensemble du paysage gouvernemental.



À première vue, cette forte représentation pourrait être interprétée comme une récompense logique pour le parti qui a porté Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. Cependant, une analyse plus nuancée s'impose. En dispersant les cadres de PASTEF dans des portefeuilles sectoriels variés, le Président opère une désintégration de la cohérence partisane. Chaque ministre issu de PASTEF devient avant tout comptable devant le Chef de l'État, et non plus devant le secrétaire général de son parti. La loyauté se déplace, et avec elle, le centre de gravité politique.



Le communiqué du Comité exécutif (COMEX) de PASTEF, publié le 1er juin 2026, avait d'ailleurs souligné cette tension. Il y était mentionné que le parti avait été approché pour la formation du gouvernement, mais avait posé des conditions strictes, notamment la fidélité au programme de 2024 et des discussions avec les instances officielles du parti, et non des militants à titre individuel. Le communiqué avertissait que "tout militant du Parti qui s’y rendra aura agi à titre personnel" [1]. La nomination de ces treize ministres, malgré cette mise en garde, met en lumière une divergence claire entre la position officielle du parti et les choix individuels de ses membres, potentiellement encouragés par la Présidence.



Sonko, le grand perdant silencieux ?



La question de l'affaiblissement d'Ousmane Sonko, longtemps présenté comme le mentor politique de Bassirou Diomaye Faye, mérite d'être posée. Son parti est désormais largement intégré à l'appareil d'État, et sa coalition APTE est privée de ses figures les plus influentes. Lui-même, absent du gouvernement après son limogeage du poste de Premier ministre le 22 mai 2026, se retrouve dans une position paradoxale : père politique d'un pouvoir dont il n'est plus le maître d'œuvre opérationnel.



La relation Faye-Sonko, jadis décrite comme un "duo patriotique" indissociable, révèle aujourd'hui ses lignes de fracture. Le Président, élu grâce à la dynamique impulsée par Sonko, semble désormais déterminé à gouverner sans Sonko, tout en s'appuyant sur les hommes de Sonko. Cette distinction, subtile mais fondamentale, ne manquera pas d'être perçue par les acteurs politiques et l'opinion publique.



Querelles fratricides en vue : le piège du succès



L'histoire politique africaine est jalonnée d'exemples où la victoire électorale a été suivie par l'implosion de la coalition victorieuse. Le Sénégal pourrait ne pas échapper à ce schéma. En intégrant des cadres d'APTE et de PASTEF dans un gouvernement placé sous sa seule autorité, Bassirou Diomaye Faye crée mécaniquement plusieurs foyers de tension :



Entre les ministres PASTEF eux-mêmes : Leurs ambitions personnelles, longtemps contenues par la solidarité de l'opposition, risquent de s'exprimer dans un cadre concurrentiel où chacun cherchera à défendre son bilan et son territoire.



Entre les anciens de PASTEF et les venus d'APTE : Leurs cultures politiques, leurs réseaux de fidélité et leurs agendas ne coïncident pas nécessairement. Ils se retrouvent désormais collègues de gouvernement sans avoir toujours été de véritables alliés.



Entre les ministres nommés et les cadres laissés pour compte : Pour chaque cadre coopté, il existe de nombreux autres militants frustrés, estimant leur légitimité au moins égale à celle des nommés.



Ces fractures, encore latentes, pourraient émerger à la première épreuve de force, qu'il s'agisse d'un bilan gouvernemental décevant, d'une réforme contestée, ou simplement de l'approche des prochaines échéances électorales.