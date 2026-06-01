Fusion de ministères, transfert de compétences et réaménagement : les explications du Premier ministre

Lors de l'annonce de la composition du nouveau gouvernement, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo est revenu sur plusieurs changements. Il a évoqué la fusion de certains ministères, des réaménagements et des transferts de compétences.



« Nous avons un gouvernement de mission et d'obligation de résultat. Il repose sur un socle politique et un socle technocratique. C'est un gouvernement qui prend en compte notre désir et notre réalité de vivre ensemble dans la diversité territoriale et sociale. Il fait également de la place aux jeunes et aux femmes », a indiqué M. Lo.



Fusion de deux ministères



Le Premier ministre a annoncé que deux ministères ont été fusionnés. Il s'agit du ministère des Finances et du Budget, d'une part, et du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, d'autre part. Ils ont donné naissance à un nouveau ministère : le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Selon M. Lo, cette fusion rétablit la cohérence.



Deux ministres auprès du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan ont également été nommés. Leur rôle est d'appuyer l'action du ministre.



Réaménagements et transferts de compétences



Le Premier ministre a souligné que deux ministères ont été réaménagés. Certaines de leurs prérogatives ont été transférées à d'autres ministères.



Premier cas : le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Ses attributions en matière de communication ont été transférées au porte-parole du gouvernement. Ce dernier a été élevé à cette fonction pour un besoin de cohérence.



Deuxième cas : le ministère en charge de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Ses compétences en matière de mines ont été transférées à un nouveau ministère : le ministère des Mines et de la Géologie.



« Comme je l'avais indiqué lors de ma nomination, nous avons maintenu et nous allons maintenir le cap. Nous changeons de méthode. Ce changement sera axé sur la cohérence institutionnelle et la cohérence de l'action gouvernementale », a assuré le chef du gouvernement.



Enfin, le Premier ministre a évoqué un « changement de méthode et de dynamique ». Il a précisé que ce nouveau gouvernement sollicitera toutes les ressources humaines, aussi bien du Sénégal que de la diaspora, pour appuyer le pilotage des politiques publiques.