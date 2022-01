Afrique du Sud: dernier adieu à Desmond Tutu à la cathédrale St George du Cap

Après une semaine d’hommages, de messes, de cérémonies interreligieuses, et de recueillements, il est temps pour les Sud-Africains de laisser partir l’homme à la robe pourpre. Le prix Nobel de la paix s’est éteint dimanche à l’âge de 90 ans et un dernier hommage lui est rendu à la cathédrale St George’s du Cap ce samedi. Un lieu symbolique puisque c’est au sein de cette cathédrale qu’il a officié en tant que premier archevêque anglican noir, et c'est de là que sont parties de nombreuses marches de protestation contre le régime de l’apartheid.



Desmond Tutu représentait une véritable autorité morale pour la nation arc-en-ciel. Pourfendeur de l’apartheid, militant pour les droits des homosexuels ou encore la fin de l’occupation de la Palestine, The Arch, comme l’appellent les Sud-Africains, représentait un véritable modèle. Malgré son extrême popularité, c’est une cérémonie de taille réduite et intime qui sera organisée ce 1er janvier.