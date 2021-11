Afrique du Sud: l’ancien Président et Prix Nobel de la paix Frederik de Klerk est mort

C’est par le biais de sa fondation que l’on a appris, ce jeudi 11 novembre 2021, la mort de l’ancien président âgé de 85 ans. Le porte-parole de l'organisation a notamment déclaré au media sud-africain News24 : « L’ancien président est mort plus tôt ce matin dans sa maison de Fersnaye (au Cap) après avoir lutté contre le cancer. Il laisse derrière lui sa femme Elita, ses deux enfants Susan et Jan, ainsi que ses petits-enfants. » Un cancer des poumons lui avait été diagnostiqué en début d’année et il avait depuis entamé une série de soins.



Frederick De Klerk a dirigé l'Afrique du Sud de 1989 à 1994, assurant la transition du régime ségrégationniste de l'apartheid vers une Afrique du Sud démocratique qui allait élire Nelson Mandela en 1994. Pour ses efforts de médiation, il a d'ailleurs partagé le prix Nobel de la paix en 1993 avec Nelson Mandela.