Afrique du Sud : un imam tué et deux blessés graves dans une attaque au couteau dans une mosquée

Un imam a été tué et deux personnes gravement blessées jeudi 10 mai lors d’une attaque au couteau dans une mosquée de la banlieue de Durban, dans le nord-est de l’Afrique du Sud.

Après la prière de la mi-journée jeudi, trois hommes, présentés par les médias locaux comme des Egyptiens, sont entrés dans une mosquée de la ville de Verulam et s’en sont pris à un imam, un fidèle et un concierge, selon les services d’urgence de l’IPSS. Ils ont « ligoté l’imam, l’ont jeté à terre et lui ont entaillé la gorge », a expliqué un porte-parole de l’IPSS, Paul Herbst. Le religieux a rapidement succombé à ses blessures. Les deux autres victimes ont elles aussi été poignardées, l’une à l’abdomen et l’autre à l’aine, selon la même source. Elles se trouvaient jeudi soir dans un état grave.



Avant de s’enfuir en voiture, les assaillants ont lancé un cocktail Molotov dans la mosquée, qui a en partie pris feu. « Les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont rapidement circonscrit l’incendie », selon M. Herbst.



La police prudente sur le mobile des assaillants

Le président du Réseau musulman sud-africain, Faizel Suliman, s’est refusé à spéculer sur les causes de l’attaque. « On ne sait pas si la motivation est criminelle, s’il s’agit d’une histoire d’amour qui a mal tourné ou si c’est pour une raison religieuse, a-t-il ajouté. C’est la première fois qu’une chose de la sorte se produit en Afrique du Sud. »



La police s’est aussi voulue prudente sur les motifs de l’agression. « La raison de l’attaque n’est pas encore connue », a déclaré une porte-parole de la police, Nqobile Gwala précisant qu’une enquête avait été ouverte. « Il y a déjà eu des vols dans des mosquées, mais pas d’incident de ce genre où, semble-t-il, rien n’a été volé », a affirmé sur place Prem Balram, le porte-parole d’une société de sécurité privée, Reaction Unit South Africa, intervenue sur les lieux.



L’Afrique du Sud, qui compte 1,5 % de musulmans parmi ses 53 millions d’habitants, a jusqu’à présent été épargnée par les attentats djihadistes, contrairement à d’autres pays africains.