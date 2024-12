Afrique du Sud: une ONG tente de faire annuler deux concerts de Chris Brown avec une pétition

Régulièrement condamné pour violence - le cas le plus médiatisé était contre son ex-compagne Rihanna en 2009, la venue de Chris Brown en Afrique du Sud fait polémique. L’ONG Women For Change a tenté de faire annuler avec une pétition ses deux concerts prévus ce weekend à Johannesburg, dans un pays où les violences basées sur le genre sont un fléau. L'annulation n'a pas eu lieu, mais pour l'ONG cette pétition aura tout de même permis de mettre ce sujet des violences faites aux femmes, au cœur des débats.



Pour des raisons de sécurité, Women For Change ne manifestera pas devant le stade de Johannesburg. « Quand on voit toute la haine que l’on reçoit en ligne, on n’ose pas imaginer ce qui peut se passer sur place », explique la porte-parole de l'organisation Bulelwa Adonis.



Women for Change veut se concentrer sur sa mission d’éducation et de dialogue. Leur pétition en ligne pour annuler le concert de Chris Brown a par exemple reçu plus de 50 000 signatures. « Il ne faut tout simplement pas soutenir les hommes violents. Et Chris Brown en faire partie », estime-t-elle.



D’autant plus que ce concert intervient quelques jours seulement après les « 16 jours d’activisme ». Deux semaines d’actions d'une campagne internationale des nations unies contre les violences basées sur leur genre, dans un pays, l’Afrique du Sud, où près d’une femme sur trois en a déjà été victime.



« On a beaucoup parlé de notre pétition, certains nous ont soutenus, d’autres non, mais ça aura au moins permis de placer les questions des violences basées sur le genre au cœur des débats. Et on espère que ces discussions feront évoluer les consciences, les mentalités, dans notre société. Pour arrêter par exemple de culpabiliser les victimes ou de ne pas les croire », déclare Bulelwa Adonis.



En 2009, Après sa condamnation pour violence sur son ex-compagne, la chanteuse Rihanna, Chris Brown avait été interdit de concert dans de nombreux pays.