Afrique du Sud: une mère condamnée à la réclusion à perpétuité pour avoir vendu sa fille de 6 ans

Un tribunal sud-africain a condamné ce jeudi 29 mai une mère à la réclusion à perpétuité pour avoir vendu sa fille de six ans, dans une affaire qui a suscité l'indignation dans le pays. Racquel Smith et ses deux coaccusés ont été condamnés à la peine maximale de perpétuité pour traite d'êtres humains et à 10 ans pour enlèvement, a déclaré le juge Nathan Erasmus.