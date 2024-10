Afrique: la présidente de l'Inde débute en Algérie une tournée pour resserrer les liens avec le continent

C’est la première fois qu’un président indien se rend dans ces trois pays. Bien que le pouvoir soit dans les faits exercé par le Premier ministre en Inde, c’est un signal fort envoyé en direction de l’Afrique, après que l’Union africaine a rejoint le G20 en septembre, durant la présidence indienne du club.



En Algérie, pays dont l’Inde a appuyé l’entrée avortée au sein des BRICS, Droupadi Murmu a pris la parole lors d’un forum économique bilatéral, aux côtés du président Tebboune. Son message : les deux pays partagent une amitié depuis l’indépendance algérienne qu’il faut maintenant traduire en relations économiques.



Si l’Inde jouit en Afrique d’une popularité liée à l'époque du mouvement des Non-alignés, elle est distancée par la Chine en termes de présence sur le continent. Les échanges entre l’Afrique avec l’Inde représentaient 90 milliards d’euros en 2023, contre 260 milliards entre l’Afrique et la Chine.



C’est avec l’objectif de positionner l’Inde comme un partenaire plus transparent et inclusif, notamment pour ce qui touche à la dette, que la présidente devrait continuer sa tournée africaine, en Mauritanie ce mercredi puis au Malawi à partir de jeudi.