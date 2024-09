Afrique: reprise des discussions entre la RDC et le Rwanda en Angola

Ces nouvelles discussions étaient annoncées pour le début de la semaine. Finalement, elles ont été repoussées de quelques jours. Le temps, selon une source sécuritaire, que les services de renseignements rwandais et congolais, réunis sous l’égide de l’Angola, peaufinent leur proposition d’accord.



Volonté du retrait des troupes de Kigali

Ce plan secret, mais dont les contours ont fuité, évoquerait deux volets : le retrait des forces et la neutralisation du groupe armé FDLR. Un expert de la région reste dubitatif devant les détails révélés par la presse. « Ça ressemble à une nouvelle opération conjointe puisque le Rwanda pourrait être partie prenante du deuxième volet », explique-t-il.



Officiellement, aucun des pays ne confirme que les échanges auront bien lieu autour de cette feuille de route pensée par les « maîtres espions ». Officieusement, une source congolaise concède que les services de renseignements accompagnent bien ces discussions et que l’objectif affiché de Kinshasa reste le retrait des troupes de Kigali.



La durée de cette session d’échange à Luanda n’est pas précisée. « Ça pourrait prendre trois jours », ajoute un proche du dossier.