Centrafrique: à Bangui, une satisfaction modérée suite à la légère baisse attendue des prix des carburants

En République centrafricaine (RCA), deux ans après l'augmentation à plus de 50% des produits pétroliers, le gouvernement a procédé à une réduction légère des prix à la pompe. À l'époque, en 2023, les fournisseurs avaient suggéré une augmentation en raison de la hausse des cours mondiaux et des importants coûts d'importation des hydrocarbures dans ce pays enclavé et en manque d'infrastructures. Alors que la RCA traversait une crise de trésorerie, le gouvernement avait décidé d'arrêter de subventionner le commerce des hydrocarbures, augmentant ainsi les prix. Le 2 mai, à l'issue de plusieurs réunions avec les partenaires techniques et financiers, le président Faustin-Archange Touadéra a ordonné une baisse légère des prix. Reportage.

RFI

