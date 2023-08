Afrobasket féminin demi-finales : Rwanda / Nigeria et Sénégal / Mali à l'affiche, ce jeudi

En demi-finales de l'Afrobasket féminin 2023 ce jeudi à Kigali Arena, le Rwanda sera aux prises avec le Nigeria et le Sénégal ira à l'assaut du Mali pour une place en finale.





Vainqueur de son voisin l'Ouganda (66-61) en quart de finale hier, le Rwanda a validé son ticket pour les demi-finales. Une qualification historique que les Rwandaises doivent à l'ingéniosité du technicien sénégalais Cheikh Sarr.





Pour s'offrir une place en finale, cet après-midi (16h00 GMT), le Rwanda doit impérativement battre le Nigeria, triple tenant du titre, tombeur du Mozambique (59-52) dans la douleur hier mercredi. Une affiche promet entre deux équipes joueuses.





Le second ticket pour le finale mettra aux prises deux voisins de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal et le Mali (19h00 GMT). Un derby au parfum de revanche qui s'annonce palpitant.





En match de poule, les « Aigles » du Mali avaient pris le meilleur sur les « Lionnes » du Sénégal (72-49). Les protégées de Moustapha Gaye réussiront-elles à prendre leur revanche ? Réponse dans quelques heures sur le parquet de Kigali Arena.







Programme demi- finales



Jeudi 3 août 2023



Kigali Arena



16h00 Rwanda / Nigeria



19h00 Sénégal / Mali