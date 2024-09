Afrobasket masculin U18 : le Sénégal s’incline face au Mali pour son entrée

L'équipe nationale masculine U18 du Sénégal s'est inclinée face au Mali (50-64) lors de leur premier match du groupe A, ce mercredi.



Les « Lionceaux » devront se rattraper lors de leur deuxième match prévu contre la Côte d'Ivoire, le samedi 7 septembre 2024 à Prétoria, à 15h30 GMT.



Dans l'autre match du groupe A, le Cameroun a battu la Côte d'Ivoire (67-62). Pour le groupe B, l’Angola affrontera l’Ouganda et l’Égypte sera opposée au Nigeria.



Le groupe C a vu les victoires du Rwanda et du Maroc contre respectivement l'Afrique du Sud (81-64) et la Zambie (84-67) lors de la première journée.





Programme 1ere journée





Mercredi 4 septembre 2024



Groupe A



Côte d'Ivoire – Cameroun 62-67



Mali – Sénégal 64-50



Groupe B



Mercredi 4 septembre 2024



13h00 Angola - Ouganda



18h00 Égypte - Nigeria



Groupe C



Mardi 3 septembre 2024



Afrique du Sud - Rwanda 64-81



Maroc - Zambie 84-67