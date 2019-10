"Agissements" de Sokhna Aida Diallo : le dahira Safinatoul Amane annule sa conférence presse prévue ce lundi

Prévue ce lundi, la conférence de presse du dahira Safinatoul Amane, un organe de police locale basé à Touba et qui veille au respect des règles et commandements établis dans la ville sainte, voulant se prononcer sur les "agissements" de Sokhna Aida Diallo lors du Grand Magal de Touba vient d'être annulée.



Selon le chef religieux et coordonnateur du dahira Safinatoul amane, Serigne Modou Lô Ngabou, le motif avancé est qu' après la convocation par Serigne Mountakha de Sokhna Aïda Diallo, épouse du défunt Cheikh Béthio Thioune ça ne valait plus la peine de s'y prononcer.