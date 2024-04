Arrêt des constructions sur la corniche Ouest : « Nous ferons détruire toutes les constructions illégales »,(DSCOS)

Par lettre estampillée secret n° 0059 du 15 avril, le ministre des Finances et du Budget a saisi le directeur général des Impôts et Domaines pour suspendre provisoirement des procédures domaniales et foncières dans certaines zones du Sénégal. Une décision qui fait suite à la demande du chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye d’arrêter toute construction sur le Littoral.



Dans un entretien accordé au journal Les Échos, Papa Saboury Ndiaye, patron de la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (DSCOS) a averti toute personne qui a des constructions sur les domaines indiqués sur la lettre du ministre Cheikh DIBA. « Nous ferons détruire toutes les constructions illégales », a-t-il indiqué.



Les zones concernées :



le lotissement dit BOA a Dakar, hangar des pèlerins, EOGEN 1 ET 2, Terme Sud, Recasement 2 à Dakar, Cité batterie à Dakar, EGEBOS à Dakar, lotissement Diamalaye à Dakar, la Corniche ouest et Est, le plan d’urbanisme de détails Guédiawaye, le plan d’urbanisme de détails de Malika, les pôles urbains de Diacksao Bambilor, Déni Birame NDAO et Daga Kholpa, la partie de la zone du lac rose se situant hors du titre foncier de la DGPU, le plan d’aménagement de la nouvelle ville de Thiès, le lotissement dit Mbour 4 à Thiès, le site de pointe Sarène à Mbour, hors zone SAPCO, la zone de Ndiébène Gandiol sur l’assiette foncière du titre foncier 136/SL, à Saint Louis.