Agression de Guy Marius Sagna : le Parlement de la CEDEAO condamne et apporte des précisions

Le Parlement de CEDEAO vient de réagir via un communiqué à l'agression du député Guy Marius Sagna. Il a exprimé ses regrets par rapport à la violence subie par un de ses membres.



« La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a appris avec regret l'agression physique dont l'honorable Député Guy Marius SAGNA a été victime, le dimanche 29 septembre 2024 à Lomé (Togo) », a soutenu le document.



Mais toutefois, l'institution d'intégration parlementaire a tenu à apporter une précision sur la rencontre. Selon le communiqué, la rencontre n'avait pas été approuvée par les autorités togolaises.



« Il participait à une réunion non autorisée d'un collectif de partis de l'Opposition togolaise et d'Organisations de la Société civile », a indiqué le document.



Malgré cette précision de taille, l’institution a condamné la scène d'agression contre Guy Marius Sagna avant de lui souhaiter un prompt rétablissement. «Le Parlement de la CEDEAO condamne cet acte de violence et souhaite un prompt rétablissement au député Guy Marius SAGNA et à tous les autres blessés », a-t-il réagi.



Enfin, le parlement de la CEDEAO a assuré du suivi permanant des dispositions prises par les autorités togolaises pour assurer la sécurité en pareilles circonstances.



« Le Parlement de la CEDEAO rassure l'opinion qu'il suit avec attention les dispositions prises par les autorités togolaises pour la sécurité du député ainsi que les autres mesures nécessaires en pareilles circonstances », clôt le communiqué.