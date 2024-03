Agression de MNF : « l’auteur doit être recherché, traqué et condamné sévèrement », déclare Me Moussa Bocar Thiam

Le ministre de la Communication des télécommunications et de l'économie numérique a fermement condamné ce vendredi, l’agression contre Maïmouna Ndour Faye. Il parle d’un « acte ignoble et d’une tentative d’assassinat ». Me Moussa Bocar Thiam annonce que l’Etat a mis tous les « moyens pour identifier le ou les auteurs de l’agression de la journaliste ».



« Je suis de ceux qui pensent que l’Etat doit redoubler de vigilance et de prendre toutes ses responsabilités et que toute personne impliquée dans cet acte odieux, de près ou de loin, par complicité ou par organisation de cette agression de notre sœur Maimouna Ndour Faye doit être recherché, traqué et condamné sévèrement », a dit le ministre de la Communication des télécommunications et de l'économie numérique sur la RFM.



Me Moussa Bocar Thiam assure que « cet acte ne passera pas parce qu’on sait ce qui est visé. Dire que c’est l’intimidation des journalistes et de mettre à terre la liberté de la presse ».



Le ministre a également appelé à une « mobilisation forte de tous les acteurs de la presse en premier lieu pour mettre en frein de ce type d’acte. Ne négligeons rien, ne minimisons rien. Cet acte doit être condamné à sa juste hauteur parce que c’est inacceptable dans ce Sénégal de 2024 », a-t-il lancé.



D’après Me Moussa Bocar Thiam, les « autorités ont déjà pris les mesures nécessaires pour essayer d’identifier et de bien déterminer les circonstances dans lesquelles cette agression a eu lieu ».



Selon lui, « aucune disposition supplémentaire ne sera de trop pour traquer ces personnes lâches qui ont eu à faire cet acte odieux », a-t-il conclu.