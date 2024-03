Agression de Maïmouna Ndour Faye: l'AJS s'inquiéte de la "banalité des violences faites aux femmes"

L'Association des Juristes Sénégalaises qualifie l'agression de Maïmouna Ndour Faye "lâche" et "abjecte" surtout que celle ci a eu lieu audébut du mois de mars, généralement dédié à la femme.



Dans un communiqué parvenu à la rédaction l'AJS condamne fermement ce qu'elle appelle " tentative de meurtre, aboutissement de toute une série d'injures et de menaces de mort, dont la motivation est d'empêcher Maimouna Ndour Faye d'exercer son droit fondamental de liberté d'expression." Et renouvelle son "inquiétude de noter que les violences faites aux femmes restent banalisées".





L'Association des Juristes Sénégalaises exige des autorités compétentes que des "enquêtes soient menées sur toutes les violations des droits humains qui ont eu lieu ces derniers temps, sur les violences et arrestations arbitraires commises par les forces de défense et de sécurité. Justice doit être rendue à Maimouna Ndour Faye, à Absa Hanne et à toutes les autres victimes de ces violations injustifiables."