Agression de Maimouna Ndour Faye : la CCSS s’indigne et réclame justice

La Coalition des centrales syndicales sénégalaises (CCSS) affiliées à la CSI composée des secrétaires généraux Mody Guiro, Mademba Sock, Cheikh Diop, Elimane Diouf et Mariama Diallo s’indigne de « l'agression sauvage perpétrée contre la journaliste MNF vient s´ajouter à la liste déjà longue des journalistes victimes de violence dans l'exercice de leur métier ».



D’après la CCSS, le « personnel de la presse devient la cible privilégiée de personnes mal intentionnées, qui n'hésitent pas à user de la violence pour défendre leurs intérêts sataniques ».



En outre, la CCSS exprime son « indignation face à la montée de la violence contre les journalistes et réaffirme toute sa solidarité à la victime et à toutes les organisations des personnels de la presse ».



Mody Guiro et Cie exigent que toute la « lumière soit faite sur cette odieuse agression, que les pouvoirs publics prennent les mesures idoines pour protéger les professionnels de la presse, et créent les conditions nécessaires pour garantir la liberté de la presse un des fondements de notre démocratie ».