Agression de Maïmouna Ndour Faye : le ministre de l’Intérieur Sidiki Kaba réagit

Me Sidiki Kaba, ministre de l'Intérieur, a exprimé sa consternation face à l'agression de Maïmouna Ndour Faye, journaliste et directrice générale de 7TV. D’après le communiqué reçu par PressAfrik, M. Kaba s'est rendu à son chevet à l'hôpital militaire de Ouakam.



À en croire le document, il "souhaite un prompt rétablissement à la victime".

À la sortie de sa visite, le ministre a été condamné vigoureusement cet acte qu’il a qualifié de « lâche et ignoble ». Il a confirmé avoir donné des "instructions fermes aux services compétents pour rechercher et appréhender le ou les auteurs de cette agression".