Agriculture et Élevage : "Nous avons apprécié la baisse des engrais à 22% comparée aux années passées" (Nadjirou Sall)

Le Conseil d'administration du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) a accueilli, dans ses locaux, le ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage (MASAE), Mabouba Diagne dans un cadre d'échange et de coopération sur la campagne agricole sénégalais. Profitant de l'occasion, le président du CNCR, Nadjirou Sall a magnifié les premières décisions du gouvernement sur le secteur agricole.



"Nous tenons à remercier le ministre et ses collaborateurs d'avoir demandé au CNCR de participer au processus de sélection des fournisseurs et au-delà. Très rapidement, nous avons apprécié la baisse des engrais à 22% comparée aux années passées", a-t-il raisonné.



Il affirme clairement : "Nous avons pu échanger avec lui sur certains points notamment dans la gouvernance des subventions de la campagne agricole. En quoi et sur quoi, le CNCR apportera son engagement et son soutien pour qu'on puisse arriver à rendre service à l'ensemble des acteurs du secteur agro-sylvo pastoral et halieutique sur le plan national". Évoquant "l'importance de la transformation et le développement du secteur agricole sénégalais", le président dit renouveler son engagement à accompagner les nouvelles autorités.



"Nous félicitons le Président Diomaye pour avoir accepté d'organiser le Conseil supérieur de secteur agro-sylvo pastoral". La rencontre a également servi de signer des conventions entre les deux parties prenantes. "Nous avons posé un acte sur le financement du secteur. Sur ce, nous avons convenu avec le ministre deux engagements : il portera notre plaidoyer au Premier ministre et aux ministres concernés et il s'engage à se concerter avec les autres acteurs pour résorber et arriver à la souveraineté alimentaire de notre pays", a révélé M. Sall, qui rassure sur les "engagements du ministre à accompagner les femmes et les jeunes du secteur".



"Sur la question foncière, il faut préciser qu'une concertation sera entamée sur le foncier agricole, notamment sur toutes nos propositions destinées au chef de l'État. Nous avons convenu avec le ministre de concrétiser ces engagements et d'organiser avec tous les acteurs des journées sur la souveraineté alimentaire et le bien-être des acteurs", a-t-il conclu à l'issue des échanges.