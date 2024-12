Ahmed Sylla au plus mal, il évoque sa tentative de suicide : "J'ai voulu mettre fin à mes jours"

Ahmed Sylla s’est donné pour mission de faire rire les gens. Pourtant, sa propre vie est marquée par la tragédie, au point de le pousser au suicide. On vous raconte tout.



Si aujourd’hui Ahmed Sylla mène une vie confortable, son parcours n’a pas été aussi simple qu’il y paraît. Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube Oui Hustle, il revient sur les drames qui ont marqué son existence. Au cours de cet entretien, il évoque également son enfance, ses parents et les polémiques dont il a récemment fait l’objet. En particulier celles concernant ses personnages féminins, ainsi que ses propos sur le racisme.



L’occasion pour l’humoriste de faire une surprenante révélation au Youtubeur qui le reçoit, en lui confiant avoir tenté de mettre fin à ses jours. Au micro de Oui Hustle il raconte les événements qui ont mené à cette tragique décision, et l’impact de cette dernière sur sa vie par la suite. Pendant près de deux heures, Ahmed Sylla refait le fil de sa vie et partage les enseignements qu’il a tirés des difficultés qu’il a su surmonter.

L’humoriste confie ses tragédies.



Le 4 décembre dernier, le Youtubeur LeChairman partage sur sa chaîne une longue interview d’Ahmed Sylla. Tout au long de l’émission, Ahmed lui dévoile ses réussites, mais aussi les parties les plus sombres de sa vie. Né en 1990 de parents sénégalais, Ahmed Sylla grandit dans un quartier pauvre de Nantes, les Dervallières. Pris dans une affaire de trafic de drogue, son meilleur ami Toko est abattu de plusieurs balles à seulement 21 ans.



Un drame qui marquera à vie le jeune homme, qui devra également faire face au divorce de ses parents puis à l’absence de sa mère. Cette dernière part développer un ambitieux projet professionnel au Sénégal, tandis qu’Ahmed reste vivre en France avec son père. Une période qu’Ahmed décrit comme dévastatrice pour lui, qui est encore jeune et très attaché à sa mère. Au plus mal, Ahmed Sylla envisagera alors le pire.

Au plus bas, Ahmed Sylla tente de se suicider

Au micro de LeChairman, Ahmed évoque sa tentative de suicide, provoquée par un enchaînement de difficultés qu’il est alors trop jeune pour affronter. « Je suis en manque de repères. En plus à ce moment-là, mon père tombe malade, il fait un premier AVC et là je suis en pleine construction d’homme », raconte l’humoriste. « Si t’as pas de points de repère de points d’accroche, qui te disent “regarde tu peux te construire, je te donne les clés”, c’est hyper compliqué ».



À tel point que j’ai voulu mettre fin à mes jours à un moment donné

Empli d’un fort sentiment de manque de sa mère et voyant son père malheureux, le jeune Ahmed fait une tentative de suicide. Un geste qu’il considère aujourd’hui comme un appel au secours : « c’était plus une manière pour moi de renaître », explique-t-il. « C’était une manière pour moi de m’accrocher encore plus à la vie. Et c’est ce que j’ai fait ». C’est désormais pour aider d’autres jeunes comme lui que l’humoriste partage son tragique vécu et rappelle l’importance d’obtenir une aide psychologique.