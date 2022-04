Ahmet Aïdara démissionne du groupe Dmedia

Le journaliste et maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara a annoncé sa démission du groupe DMedia pour "convenance personnelle". « Je viens par cette présente vous informer de ma démission du groupe DMédia pour des raisons de convenance personnelle », a posté le maire sur sa page facebook.



Il a remercié vivement ses collaborateurs pour la « franche collaboration et les liens étroits et fraternels qui ont toujours marqué (leurs) relations professionnelles et sociales ».



« J'associe également aux remerciements mes collègues de service et tous les collaborateurs du groupe DMédia et prie pour un succès et de meilleures perspectives pour l'organisation », a-t-il souhaité.



Cette démission du maire Ahmet Aidara intervient après la suspension pour 72 heures depuis jeudi dernier, de la diffusion des programmes de la SEN TV et de Zik FM par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA).



Le CNRA a motivé sa décision par le refus du groupe D Média de respecter une mise en demeure faite le 14 mars 2022 et une décision du 29 mars 2022 portant « interdiction à la SEN TV et à la ZIK FM de faire animer les revues des titres et de presse par Monsieur Ahmed AIDARA», en raison de manquements aux principes d'objectivité, de neutralité, d'équité et d'équilibre dans ses revues des titres et de presse.