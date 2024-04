Aïda Mbodji ferme la porte aux transhumants

La coalition présidée par Aïda Mbodj s'est réunie dimanche pour examiner les recommandations issues de la réunion de King Fahd. Une proposition importante a émergé : changer le nom de la coalition en supprimant le terme «Diomaye». Cette décision vise à dépersonnaliser la coalition et à lui donner une portée nationale. Les leaders se sont engagés à formuler rapidement des suggestions pour une nouvelle dénomination.



La réunion, dirigée par Aïda Mbodj, présidente de la Conférence des leaders, a vu la participation de Mary Teuw Niane et Abass Fall.



En revanche, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko et Mimi Touré étaient absents, cette dernière étant en voyage. Aïda Mbodj n'a pas mâché ses mots envers certains leaders présents, les qualifiant de «transhumants venus après la victoire». Devant plus de 230 membres de Diomaye Président, elle a souligné la nécessité d'une opposition véritable et d'un pouvoir effectif. Les transhumants ont été mis en garde ! Une prochaine réunion est prévue pour le mois de mai, en présence soit de Diomaye Faye soit de Sonko.