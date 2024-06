Aïda Mbodji sur le recouvrement de la dette de la Der : "Tous les créanciers qui ont bénéficié d'un financement vont payer"

Aida Mbodji, récemment nommée responsable de la Délégation de l’entreprenariat rapide pour les femmes et des jeunes (Der/Fj), a officiellement pris fonction mardi. Aby Sèye lui a passé le témoin, en présence des collaborateurs, amis, familles et sympathisants. Prenant la parole, la nouvelle directrice de la DER/FJ a tenu à avertir tous ceux qui ont eu à bénéficier des financements de la structure et qui tardent à payer. « Tout le monde va payer », a-t-elle promis.



« Les créanciers vont payer. Tous ceux qui ont eu à bénéficier d’un financement vont payer. Ils vont tous payer sans exception ! Il n’y aura aucune dérogation. Les gens ne peuvent pas bénéficier de financement et refusent de payer le moment venu », a-t-elle déclaré.



Elle a ajouté : « en portant Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays, nous avons approuvé la reddition des comptes et banni le gaspillage ! Nous avons traversé des moments difficiles et nous devons remettre le pays sur les rails ».



Et concernant l’exercice de sa mission à la tête de la Der/Fj, Aïda Mbodji, qui n’a pas manqué de lancer une pique à son prédécesseur, promet de ne pas faire de favoritisme dans le traitement des dossiers. « J’ai juré de n’écarter personne. Je n’en ai même pas le droit parce que ce n’est pas ce qu’on m’a demandé d'avoir de la tolérance, de la compréhension à tous les niveaux aussi bien au niveau des bénéficiaires que le personnel de la Der (…) ».



Cependant, Mme Mbodji de rassurer : « Je serai là pour vous et nous serons à la disponibilité de la population. Les bénéficiaires sauront que l’argent leur appartient et tous les dossiers seront traités sans tenir compte de la coloration politique ».