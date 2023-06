Aïssata Tall Sall sur l'expulsion des 79 Guinéens: « c’est une question de responsabilité pénale individuelle »

La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall s'est exprimée ce lundi sur l'expulsion des 79 Guinéens, arrêtés lors des violentes manifestations nées de la condamnation de Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. Selon elle, « c’est une question d’individu et de responsabilité pénale individuelle ».



« Le Sénégal et la Guinée entretiennent d’excellentes relations. Mon homologue de Guinée, le Dr Morissanda discute avec moi quasiment tous les jours. D’ailleurs, s’il y a un incident entre les deux pays, soit je l’appelle ou lui, il m’appelle et nous le réglons d’homme à homme », a d’abord précisé la ministre.



Pour le reste, Me Aïssata Tall Sall a rappelé que quiconque sur le territoire national commet des actes délictuels, qu’il soit Sénégalais ou étranger, ses actes sont punis et réprimés. « C’est une question d’individu et de responsabilité pénale individuelle », indique Mme Sall qui prenait part au vote des projets de loi sur la ratification de convention entre le Sénégal et les Émirats Arabes Unis, d’autres pays de l’Union Africaine ainsi qu’avec la République Islamique de Mauritanie.