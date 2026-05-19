Mali: après son père, un fils de l'avocat Mountaga Tall enlevé à son tour

Cheick Mamadou Tall, informaticien et fils aîné de Maître Mountaga Tall, reçoit, samedi, un premier appel téléphonique, au cours duquel son interlocuteur lui permet de parler avec son père, à moins, s'interroge un proche a posteriori, qu'il ne se soit agi d'une voix créée par intelligence artificielle.



« Moyen de pression »

Lors d'un second appel, le mystérieux interlocuteur demande à Cheick Mamadou Tall de rassembler des affaires pour les remettre à son père : lunettes, vêtements, médicaments. « Ordre est également donné de garder le secret », confie le même proche.



Un rendez-vous est fixé, en début de soirée, dans le quartier bamakois d'ACI 2000. Le fils de Mountaga Tall se met en route vers 17h30. Depuis, sa famille est sans nouvelles et le téléphone de Cheick Mamadou Tall est éteint.



« C'est un moyen de pression, estime un ami de la famille, ils veulent faire craquer Mountaga Tall en s'en prenant à son fils, pour obtenir des aveux qu'ils n'ont pas eus jusqu'ici ». « La ficelle est grosse », estime encore cette source, convaincue que l'avocat et défenseur de la démocratie malienne est innocent et que c'est pour son positionnement critique vis-à-vis des militaires au pouvoir qu'il est ciblé.