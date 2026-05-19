Insécurité au Sahel: le marché hebdomadaire de Diaobé fortement impacté par l’absence des commerçants maliens

Le marché hebdomadaire de Diaobé, l’un des plus importants pôles commerciaux du sud du Sénégal, subit les conséquences de la crise sécuritaire qui secoue actuellement le Mali. Depuis plusieurs semaines, les commerçants maliens, habitués à fréquenter ce rendez-vous économique incontournable de la région de Kolda, se font rares.



« Depuis 3 semaines environs, les commerçants maliens ne viennent plus au marché hebdomadaire de Diaobé », a déploré le président des ressortissants maliens vivant dans la région de Kolda, Idrissa Waly Kamissoko, dans un entretien accordé ce mardi 19 mai à un confrère de la radio locale Téoudou FM.



Selon lui, cette situation est directement liée à la crise sécuritaire qui prévaut au Mali depuis le 25 avril dernier. Cette absence prolongée des opérateurs économiques maliens commence déjà à se faire ressentir sur l’activité commerciale du marché de Diaobé.



Plusieurs produits traditionnellement acheminés par les commerçants maliens manquent désormais sur les étals. Il s’agit notamment des pagnes traditionnels tissés ou teintés, du beurre de karité et d’autres produits artisanaux très prisés par les populations locales et les visiteurs.



Cette situation a également des répercussions sur les vendeurs sénégalais. D’après Idrissa Waly Kamissoko, les commerçants spécialisés dans la vente de poissons fumés ou séchés enregistrent une baisse significative de leurs chiffres d’affaires, ces produits étant particulièrement recherchés par les clients maliens.



À l’approche de la Tabaski, les inquiétudes grandissent davantage. De nombreuses familles qui avaient l’habitude de traverser la frontière pour célébrer la fête avec leurs proches risquent cette année de renoncer au voyage.



« Beaucoup de personnes souhaitent aller fêter en famille au Mali ou quitter le Mali pour venir prier à Diaobé, mais elles ne pourront pas effectuer le déplacement à cause de l’insécurité », a expliqué M. Kamissoko.



Le président des ressortissants maliens de Kolda a enfin lancé un appel au retour définitif de la paix au Mali afin de permettre la reprise normale des échanges commerciaux et des déplacements entre les deux pays. Il a également informé qu’environ 500 ressortissants maliens vivent actuellement dans la région de Kolda.