"Crise d’autorité" dans l’Administration publique: l’ancien Directeur du BOM, Pathé Ndiaye, livre un diagnostic

Dans un entretien accordé au quotidien L'Observateur, Pathé Ndiaye, ancien Directeur du Bureau organisation et méthodes (BOM) ayant servi sous quatre présidents, dresse un constat alarmant sur l'état de l'appareil d'État, secoué par des conflits ouverts et des actes d'indiscipline au plus haut sommet.



Face à la multiplication des sorties publiques de hauts responsables critiquant leur propre tutelle, ce grand commis de l'État affirme sans détours qu’il n'a « jamais vu des cas de rébellion ou de non soumission à la hiérarchie aussi manifestes et publics », durant son expérience, au « plus haut niveau des sphères de l'État ».



Pour M. Ndiaye, cette crise profonde de l'autorité, où « l'exemple vient d'en haut », découle d'une politisation excessive et d'un recrutement dicté par le « militantisme » au détriment de « l'orthodoxie républicaine », rappelant avec fermeté que « l'Administration est un métier qu'on apprend à l'école, où on inculque à l'élève le culte de l'État, la déontologie administrative. »



Pour conjurer le risque d'une paralysie des services publics et restaurer la confiance des citoyens, Pathé Ndiaye appelle à une « véritable dépolitisation de la fonction publique », préconisant des réformes radicales telles que l'interdiction d'affiliation politique pour les cadres des régies financières et l'instauration d’« une procédure de sélection transparente de tous les emplois de direction ».

