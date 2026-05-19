Mondial 2026 : «Le Sénégal a le potentiel pour marquer les esprits dans la compétition» (Ferdinand Coly, ex-international)

L’ancien défenseur des Lions de la Teranga, Ferdinand Coly (51 ans, 44 sélections), vice-champion d’Afrique en 2002 et quart de finaliste de la Coupe du Monde la même année, a accordé une interview au quotidien L’Observateur. Il y évoque la Coupe du monde 2026 à laquelle participera le Sénégal, alors que l’entraineur Pape Thiaw rendra public sa liste de joueurs sélectionnés le 21 mai.



D’entrée de jeu, Ferdinand Coly a estimé que son pays a un effectif de qualité capable de rivaliser avec les grandes nations de football, même s’il dit avoir conscience que les adversaires sont de taille. «Je pense que le Sénégal a le potentiel pour marquer les esprits dans la compétition. Maintenant, on est attendu. On a des adversaires de qualités. Il ne faut pas négliger cette donne», a-t-il dit.



«Même si on a une équipe de qualité, ça ne veut pas dire que qu’on va aller en demi-finale. Ou même gagner la coupe. On le souhaite, bien sûr. Mais ce qu’il faut savoir, c’est que tout le monde y va pour aller le plus loin possible. Certains avec beaucoup de réalisme, d’autres un peu moins», a-t-il ajouté, en réponse à la ministre de la Jeunesse et des Sports, Kadhy Diène Guèye, qui a assigné comme mission aux Lions la «demi-finale» de la compétition.



A la Coupe du monde de 2002, Ferdinand Coly était titulaire au poste de latéral droit, et a participé à l'exploit historique où le Sénégal, alors novice, a battu les champions du monde en titre sur le score de 1-0. En se servant de son expérience, il a tenu a prodigué des conseils aux joueurs sénégalais. «Le premier match face à la France, il faudra gérer les émotions et aller à l’essentiel. Il ne faut pas trop anticiper, mais bien se préparer (…) On doit aussi travailler sur les automatismes, on est vraiment dans le haut niveau et la moindre erreur ne pardonne pas», a-t-il conseillé.



Pour la Coupe du Monde 2026 coorganisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, les Lions de la Teranga sont logés dans le Groupe I et débuteront leur tournoi par un choc historique hautement symbolique face à la France le mardi 16 juin 2026 au MetLife Stadium de New York . La sélection dirigée par Pape Thiaw enchaînera ensuite son parcours en défiant la Norvège d'Erling Haaland le lundi 22 juin 2026, avant de clôturer cette phase de poules contre l'Irak le vendredi 26 juin 2026 au BMO Field de Toronto.