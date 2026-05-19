Ndiaga Seck (présumé homosexuel) : «Chaque fois que je suis allé à la Mecque, c’est pour prier Dieu qu’il me sorte de ça»

Le nommé Ndiaga Seck, militant du parti au pouvoir (Pastef) et présenté comme un proche du Premier ministre Ousmane Sonko, a été arrêté le 15 mai 2026, pour des faits présumés «d'actes contre nature, de dépravation des mœurs et de cybercriminalité». Par la suite, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Louga (nord-ouest). Si au cours de son audition, il aurait affirmé que le Premier ministre «ne savait rien de (sa) vie privée», plusieurs raisons l’auraient poussé à faire des aveux aux enquêteurs.
Selon le quotidien Libération, dans son édition de ce mardi, le contenu des échanges sur le compte Facebook de Ndiaga Seck a aussi fait basculer l’enquête. «Chaque fois que je suis allé à la Mecque c’est pour prier Dieu qu’il me sorte de ça», aurait-il dit aux enquêteurs, dans des propos rapportés par le journal.
Peu avant l'interpellation de Ndiaga Seck (comptable de 51 ans) à Linguère, les enquêteurs avaient extrait Ahmadou Lamine Dia de sa cellule. Dans sa déposition, ce dernier aurait déclaré avoir connu Ndiaga Seck entre 2013-2014 à travers Facebook, via le nommé Jeannot Rodriguez, avec qui il aurait eu ses premiers rapports sexuels. Ahmadou Lamine Dia raconte aussi avoir noué une relation amoureuse avec Ndiaga Seck qui a abouti à des relations charnelles à la Somone (Petite -Côte).
Toujours selon Libération, il a aussi déclaré qu'au moment de leur rapport intime, il ne savait pas si le comptable était séropositif et ne se rappelle plus s'ils étaient protégés ou non. Ahmadou Lamine Dia a réitéré le fait que c'est durant ces moments que Ndiaga Seck lui a remis son numéro de téléphone portable qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à lui.
Dans sa déposition, Ndiaga Seck aurait reconnu les faits et invoqué être «prisonnier d’un vice».
Selon le quotidien Libération, dans son édition de ce mardi, le contenu des échanges sur le compte Facebook de Ndiaga Seck a aussi fait basculer l’enquête. «Chaque fois que je suis allé à la Mecque c’est pour prier Dieu qu’il me sorte de ça», aurait-il dit aux enquêteurs, dans des propos rapportés par le journal.
Peu avant l'interpellation de Ndiaga Seck (comptable de 51 ans) à Linguère, les enquêteurs avaient extrait Ahmadou Lamine Dia de sa cellule. Dans sa déposition, ce dernier aurait déclaré avoir connu Ndiaga Seck entre 2013-2014 à travers Facebook, via le nommé Jeannot Rodriguez, avec qui il aurait eu ses premiers rapports sexuels. Ahmadou Lamine Dia raconte aussi avoir noué une relation amoureuse avec Ndiaga Seck qui a abouti à des relations charnelles à la Somone (Petite -Côte).
Toujours selon Libération, il a aussi déclaré qu'au moment de leur rapport intime, il ne savait pas si le comptable était séropositif et ne se rappelle plus s'ils étaient protégés ou non. Ahmadou Lamine Dia a réitéré le fait que c'est durant ces moments que Ndiaga Seck lui a remis son numéro de téléphone portable qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à lui.
Dans sa déposition, Ndiaga Seck aurait reconnu les faits et invoqué être «prisonnier d’un vice».
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