PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Ajaccio : un Sénégalais de 26 ans abattu par la police après une intervention en centre-ville



Ajaccio : un Sénégalais de 26 ans abattu par la police après une intervention en centre-ville
Un homme âgé de 26 ans, armé d’un couteau, a été mortellement blessé ce samedi lors d’une intervention de la police nationale dans le centre-ville d’Ajaccio. Selon les informations rapportées par Le Figaro, la victime, identifiée sous le nom de Muhamed Gueye, est d’origine sénégalaise et serait titulaire d’un titre de séjour belge.
 
Toujours d’après la même source, l’individu a été atteint par un ou plusieurs tirs des forces de l’ordre. Il était déjà connu des services de police. Les circonstances exactes de l’intervention et l’usage de l’arme à feu ne sont pas encore connues.
Moussa Ndongo

Samedi 20 Décembre 2025 - 17:43


