Al-Ahli : Édouard Mendy pourrait retrouver les pelouses dès ce vendredi après son retour à l’entraînement collectif

Après une période marquée par des blessures et des rechutes, le gardien sénégalais Édouard Mendy pourrait retrouver la compétition dès ce vendredi à 15h30 contre Al-Raed, dans le cadre de la 9e journée de la Saudi Pro League.



L’ancien portier de Chelsea, qui avait été contraint de s’éloigner des terrains pendant près d’un mois à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, avait fait un retour remarqué le 25 octobre face à Al-Okhdood. Malheureusement, une rechute l’avait de nouveau écarté des derniers matchs de son équipe. Mais aujourd’hui, Mendy a repris l’entraînement collectif avec Al-Ahli, participant même à une séance complète. Cependant, sa titularisation contre Al-Raed dépendra de l’avis final de son entraîneur, Matthias Jaissle, qui souhaite s’assurer que son état physique est optimal.



Ce retour est particulièrement attendu par Al-Ahli, actuellement en quête de stabilité en championnat, mais aussi par le Sénégal. Le sélectionneur des Lions de la Teranga, Pape Thiaw, a en effet convoqué Mendy pour les deux dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025. Le Sénégal, qui vise à boucler cette phase de qualification en force, affrontera le Burkina Faso et le Burundi les 14 et 19 novembre.



Pour Al-Ahli, qui occupe actuellement la 9e place du championnat saoudien, la présence de son gardien numéro Un pourrait être décisive dans sa quête de redressement.